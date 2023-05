Die Polizeiinspektion Edenkoben ist immer noch mit einem Unfall beschäftigt, der bereits am Sonntagabend auf der A65 passiert ist. Demnach ist gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwarzer BMW von einem laut Polizei hochmotorisierten SUV überholt worden. Beim Wiedereinscheren nach rechts habe der SUV den BMW so stark geschnitten, dass dessen 20-jährige Fahrerin das Lenkrad verzog und nach rechts in die Schutzplanke geriet. Der SUV-Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06323 9550 in Verbindung.