Die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher eines Unfalls, der sich bereits am Donnerstag, 26. November, gegen 18 Uhr auf der A 65 (Fahrtrichtung Ludwigshafen) in Höhe der Anschlussstelle Haßloch ereignete. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Fahrerin eines VW Passat im Begriff, die Autobahn zu verlassen, als ein unbekannter Autofahrer gegen das Heck ihres Fahrzeugs prallte und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Am Passat entstand 1500 Euro Sachschaden, die 26-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ermittlungen ergaben erst jetzt, dass es sich um einen dunklen Ford Focus gehandelt haben dürfte. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.