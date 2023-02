Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße in Deidesheim eine Verkehrsunfallflucht. Beobachtet wurde ein dunkelblauer Kombi der Marke VW, der mit dem Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten grauen Fiat 500 kollidierte. Der Fahrer, von dem eine erste Personenbeschreibung vorliegt, flüchtete daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Telefon 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.