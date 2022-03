Beim Blick auf die Unfallbilanz 2021 spricht die Polizeiinspektion Neustadt von einer guten Entwicklung. Es gab weniger Unfälle als im Jahr davor und keinen tödlichen Verkehrsunfall. Aber ein Gruppe rückt immer mehr in den Fokus.

1760 Unfälle hat die Polizei im Jahr 2021 auf den Straßen in Neustadt und in der Verbandsgemeinde Lambrecht bearbeitet. Im Vergleich zu 2020 gab es 133 Unfälle weniger. Bei 170 Unfällen gab es Verletzte (2020: 190). Die Anzahl der Schwerverletzten reduzierte sich von 43 auf 27, so die Inspektion. Allerdings gab es bei den Leichtverletzten keinen Rückgang: 196 Menschen erlitten 2021 bei Unfällen Wunden oder Prellungen (2020: 192). Sehr froh ist die Inspektion, dass es 2021 keinen tödlichen Unfall gab (2020: 2).

Bei 22 Unfällen waren die Fahrer betrunken. Diese Anzahl ist im Vergleich zu 2020 unverändert. Dagegen waren im Vorjahr bei neun Unfällen Drogen im Spiel – drei Fälle mehr als 2020. Mit Blick auf die Unfallursachen nennt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache, wenn es um Unfälle mit Verletzungen geht. Allerdings sei generell bei Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Rückgang von 93 auf 76 festzustellen.

63 Parkplatzrempler

Ein großes Ärgernis mit 454 Fällen seien Unfallfluchten. Die Zahl sei gegenüber 2020 zwar leicht rückläufig (-16), für die Betroffenen seien die Schäden aber sehr lästig. Denn die Polizei hat nur 38 Prozent der Fälle aufklären können. 63-mal kam es auf größeren Parkplätzen zu Unfallfluchten. Die Polizei appelliert an Bürger, sich als Zeugen zu melden. Nur dann könnten Parkplatzrempler aufgeklärt werden.

Kontrollen im Elmsteiner Tal

Bei Motorrädern will die Polizei weiter intensiv kontrollieren und das Durchfahrtsverbot im Elmsteiner Tal überwachen. Ein Hauptaugenmerk gelte „den Rasern unter den Motorradfahrern“, die entsprechend bestraft werden müssten. Zunehmend rücken E-Scooter in den Polizeifokus. Die Unfallzahlen seien mit vier im Jahr 2021 und zwei im Jahr 2020 zwar noch unauffällig, aber es gebe vermehrt Verstöße, weil die Fahrer betrunken oder unter Drogeneinfluss unterwegs seien.

Als Fazit der 2021er-Zahlen spricht die Polizeiinspektion von einer „durchaus erfreulichen Bilanz“. Besonders wichtig sei der Rückgang der Unfall- und Verletztenzahlen – speziell bei den Risikogruppen Kinder (2021: 13, 2020: 23) und Senioren (2021: 436; 46 weniger als 2020). Der Polizei sei bewusst, dass 2021 aufgrund der Pandemie ein „Ausnahmejahr“ gewesen sei, allerdings sprächen die Zahlen auch für die „intensive Verkehrssicherheitsarbeit“.