Bei einem Unfall am Mittwochabend an der Kreuzung Goethe-/Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf wurden laut Feuerwehr eine Frau und ein Kind verletzt. Beide kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Die Feuerwehr war im Einsatz, da aus den beiden Fahrzeugen Kühlflüssigkeit und Servo-Öl austrat. Die Wehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und halfen der Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden abgestreut und ordnungsgemäß entsorgt.