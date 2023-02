Zu einem Verkehrsunfall auf der K 32 in Maikammer kam es laut gestriger Polizeimeldung am Donnerstag gegen 9.30 Uhr, weil ein 55 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters das entgegenkommende Fahrzeug einer 58-Jährigen übersah. Durch die Kollision erlitt die Frau Verletzungen am Oberkörper und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 10.000 Euro.