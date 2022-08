Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und vermutlich einer dunklen Limousine hat sich laut Polizeibericht am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Gartenstraße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 27-jährige Fußgängerin den Kreuzungsbereich betreten, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dann könnte es zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Fahrzeug gekommen sein. Ob es tatsächlich zu einem Kontakt zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam, ist jedoch genauso wie der genaue Unfallhergang laut Bericht unklar. Die junge Frau stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unter Schock. Rettungskräfte transportierten die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ob oder wie schwer die Frau verletzt wurde, ist laut Polizei derzeit noch unbekannt. Diese bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de.