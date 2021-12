Zu einem Verkehrsunfall auf der B39 bei Geinsheim in Fahrtrichtung Neustadt ist es am Dienstag gegen 18 Uhr gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Fahrer einem querenden Tier ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und landete im Graben. Vom Rettungsdienst wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

