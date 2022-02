Der Fahrer eines weißen Sprinters kam am Freitag um kurz vor 7 Uhr auf der Landesstraße 530 zwischen Haßloch und Geinsheim auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines Busses. Laut Polizei kümmerte er sich nicht um den Schaden, sondern fuhr einfach weiter. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Warum der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.