Gegen 10 Uhr ist es am Samstag laut Polizei zu dem Unfall in der Altersweiler Hauptstraße in Maikammer gekommen, bei dem ihrer Einschätzung nach „zum Glück nur Sachschaden entstand“. Dabei sah es zunächst harmlos aus: Ein 62 Jahre alter Roller-Fahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich die Sachlage dann brisanter dar: Denn offenbar litt der Fahrer unter einer Unterzuckerung und war deshalb nicht in der Lage, den Roller sicher zu führen. Dem 62-Jährigen wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.