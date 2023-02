Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss verursachte ein 30-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Winnweiler laut gestrigem Polizeibericht am Mittwoch um 11.30 Uhr mit seinem Audi einen Verkehrsunfall in der Straße An der Eselshaut in Mußbach. Der Audi-Fahrer streifte beim Parken ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte verließ er den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Halterin des geparkten Fahrzeuges konnte jedoch das Kennzeichen notieren und eine Personenbeschreibung des flüchtigen Fahrers abgeben. Der Mann aus Winnweiler erschien letztlich einige Stunden später in der Neustadter Polizeidienststelle und gab die Tat zu. Bei der Anhörung wurde festgestellt, dass der 30-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und unter dem Einfluss von THC stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu, außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.