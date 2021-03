Leicht verletzt wurde laut Polizeibericht eine 28-jährige Frau aus Haßloch am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz unterwegs und streifte die Frau beim Vorbeifahren am rechten Fuß. Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs, vermutlich ein VW Passat Kombi, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob er der Unfall bemerkt hatte, ist laut Polizei unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, entgegen.