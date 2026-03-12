Ein Unfall mit einem umgekippten Schmalspurschlepper und einem Opel Meriva hat am Montag in Geinsheim einen Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst. Er dauerte laut Neustadter Feuerwehr von 16.26 und 17.48 Uhr. Der Opel-Meriva-Fahrer war auf der Straße Im Hirschgarten von der B39 in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er in Höhe der Friedhofseinfahrt mit dem Schlepper kollidierte. Dabei wurde der Fuß des Schlepperfahrers eingeklemmt. Ersthelfer hoben den Schlepper an, um den Fahrer zu befreien. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe ab. Mit einem Teleskoplader wurde der Schlepper wieder aufgerichtet, der Opel Meriva wurde abgeschleppt. Zum Schaden machte die Feuerwehr keine Angaben.