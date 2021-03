Zwei leicht verletzte Motorradfahrer und 14.000 Euro Sachschaden sind laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Talstraße in Neustadt. Weil ein 22-Jähriger das rote Signal der Ampel in Höhe der Schöntalstraße übersehen hatte, war er mit seinem Auto auf zwei Motorradfahrer aufgefahren, die dort auf die Weiterfahrt gewartet hatten. Bei dem Aufprall erlitten beide Motorradfahrer Prellungen und kamen in ein Krankenhaus. Die beiden Motorräder, die auf ein davor stehendes Auto geschoben worden waren, mussten abgeschleppt werden.