Ein 58 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Ludwigstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 60-jähriger Autofahrer, der gegen 15 Uhr vom Kohlplatz in Richtung Lindenstraße unterwegs war, im Kreuzungsbereich mit der Ludwigstraße den Rollerfahrer. Dieser konnte durch eine Vollbremsung zwar einen Zusammenstoß vermeiden, allerdings stürzte er dabei und verletzte sich somit leicht.