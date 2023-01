Mit einer nicht alltäglichen Form der Vorfahrtsmissachtung hatte es die Neustadter Polizei am Dienstagmittag zu tun. Beim Verkehrsunfall gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Otto-Fliesen-Straße/Kreuzerweg hatte ein 34 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt missachtet. Dabei hatte er zunächst ganz regulär die Kreuzung überquert. Doch dann hielt er nach Polizeiangaben plötzlich an und setzte zurück, um in die Otto-Fliesen-Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 25 Jahre alten Frau, die mit ihrem Wagen auf der Otto-Fliesen-Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 4000 Euro beziffert.