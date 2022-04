Die Polizei Haßloch sucht Zeugen eines Unfalls mit einem unbekannten Kind, der sich bereits am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Schillerstraße ereignete hatte: In Höhe Leo-Loeb-Straße stieß ein etwa zehnjähriges Mädchen mit einem Auto zusammen. Das Mädchen blieb nach Auskunft des Autofahrers unverletzt und radelte weiter, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können: Telefon 06324 933-0 oder E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.