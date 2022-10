Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass nach einem Unfall mit zwei Radfahrern der bislang Beschuldigte nicht flüchten konnte. Wie die Polizei mitteilt, waren am Montag gegen 17.50 Uhr in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach zwei Radler unterwegs. Dabei überholte der 74-jährige Beschuldigte eine bislang unbekannte Radfahrerin und kollidierte dabei leicht mit dieser. Die Frau stürzte, der Mann fuhr weiter. Ein Zeuge verfolgte ihn und konnte ihn einige Straßen weiter stellen. Anschließend informierte er die Polizei. Als diese eintraf, war die Radfahrerin nicht mehr an der Unfallstelle, die Polizei geht aber davon aus, dass sie sich verletzt hat. Weil der Radfahrer vermutlich Alkohol getrunken hatte, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Mögliche weitere Zeugen sowie die betroffene Radfahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 8540 zu melden .