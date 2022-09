Bei einem Verkehrsunfall streifte laut Polizeibericht eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 12.43 Uhr in der Hauptstraße in Weidenthal einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen, sodass der Außenspiegel abgerissen wurde. Die Frau nahm den Außenspiegel an sich und fuhr mit der Absicht weg, am Nachmittag die Unfallstelle erneut aufzusuchen. Sie meldete sich später telefonisch bei der Polizei. Die Beamten konnten das beschädigte Fahrzeug am Unfallort jedoch nicht auffinden. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunkles älteres Fahrzeug handeln. Der geschädigte Fahrzeughalter soll sich mit der Polizei Neustadt, Telefon 06321 854-4202, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.