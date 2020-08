Sekundenschlaf war offenbar der Auslöser eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf der B 39 am Ortsausgang von Neustadt ereignet hat. Das vermutet die Polizei. Wie sie berichtet, war eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Lambrecht unterwegs. In der Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 71-jähriger Autofahrer konnte in letzter Sekunde zwar ausweichen, einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Der 52-Jährigen wird vorgeworfen, übermüdet am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Eine Anzeige wird der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorgelegt, der Führerschein der Frau wurde einbehalten.