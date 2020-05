Weil ein 21-Jähriger auf dem Motorrad übersehen hat, dass ein 45-jähriger Biker vor ihm gebremst hatte, kam es laut Polizei auf der K38 im Legelbachtal zu einem Unfall. Der ältere Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Die zwei Biker waren laut Bericht am Donnerstag von Weidenthal kommend in Richtung Elmstein unterwegs, der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zur L504. Der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Den 49-Jährigen transportierte ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ebenfalls am Donnerstag überwachte die Polizei das Durchfahrtsverbot im „Elmsteiner Tal“ zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (L499). Innerhalb einer Stunde stellten die Beamten dabei 16 Verstöße fest und sprachen Verwarnungen aus.