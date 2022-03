Einen Beinbruch erlitt laut Polizeibericht ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Speyerdorfer Straße in Neustadt. Der Mann war auf seiner Maschine von der Chemnitzer Straße in die Speyerdorfer Straße eingebogen und hatte laut Polizei hierbei die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Der Rettungsdienst transportierte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.