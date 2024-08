Beim Zusammenstoß zweier Wagen sind am Mittwoch in Neustadt die beiden Fahrzeugführer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr eine 47-jährige Suzuki-Fahrerin die Industriestraße in Fahrtrichtung Spitalbachstraße. Zur selben Zeit war ein 60-jähriger Neustadter mit seinem Citroën in der Spitalbachstraße von der Adolf-Kolping-Straße kommend in Fahrtrichtung Winzinger Straße unterwegs. Als die Fahrzeugführerin auf die Spitalbachstraße auffuhr, um geradeaus zu fahren, übersah sie den bevorrechtigten Citroën. Es kam in der Kreuzung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei schätzt den Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die 47-Jährige und der 60-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.