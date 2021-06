Am Samstag kam es gegen 14.10 Uhr zu einem größeren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Pferdeanhänger auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 62-jähriger Autofahrer mit drei weiteren Insassen sowie mit seinem unbeladenen Pferdeanhänger etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Neustadt-Nord. Dort kam das Fahrzeuggespann womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, bis es sich schließlich drehte. Der Pferdeanhänger wurde dabei nach rechts geschleudert und prallte gegen das Zugfahrzeug. Daraufhin kollidierte das Gespann mit der rechten Schutzplanke, wodurch sich die mobile Anhängerkupplung am Auto löste und der Anhänger auf die linke Fahrspur geschleudert wurde. „Von den vier Insassen wurde glücklicherweise niemand verletzt“, schreibt die Polizei.

Polizei lobt Verkehrsteilnehmer

Eine dahinter fahrende 41-jährige Autofahrerin mit ihren drei Kindern an Bord konnte noch nach links ausweichen, touchierte jedoch leicht die Mittelleitplanke. Auch von ihnen wurde zum Glück niemand verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn über eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt sowie der Rettungsdienst waren im Großaufgebot vor Ort.

Derweil lobt die Polizei die Autofahrer, die eine Rettungsgasse gebildet haben, sodass die Unfallstelle von allen Einsatzkräften zügig angefahren werden konnte.