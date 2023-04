Ein verletzter Mountainbike-Fahrer ist am Freitagnachmittag im Gimmeldinger Tal auch mit Hilfe der Neustadter Feuerwehr gerettet worden. Demnach war eine Mountainbike-Gruppe im Wald oberhalb der Looganlage unterwegs. Auf der Bergspitze stürzte einer der Radfahrer und verletzte sich im Gesicht. Da sich in der Gruppe ein Arzt befand, übernahm dieser die Erstversorgung und setzte einen Notruf ab. Der alarmierte Rettungsdienst wiederum verständigte die Feuerwehr, damit sie ihn bei der Bergung des Verletzten unterstützte.

Weil der Unfallort nur zu Fuß erreicht werden konnte, mussten die Rettungskräfte zunächst 15 Minuten den Berg hoch laufen. Dort wurde der Rettungshubschrauber Christoph 66 aus Imsweiler (Donnersbergkreis) erwartet. Er ließ zunächst per Seilwinde den Notarzt ab, danach wurde der verletzte Mountainbiker in einen Bergesack umgebettet und beide wurden wieder hochgezogen. Der Verletzte kam zur weiteren medizinischen Abklärung in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen.