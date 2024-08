Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Entensee/Bahnhofstraße in Haßloch. Eine 25-jährige Autofahrerin aus dem hessischen Bensheim, die aus der Straße Entensee kam, missachtete die Vorfahrt einer 63-jährigen Haßlocherin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Autos waren derart deformiert, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.