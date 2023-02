Zwei Autos mit wirtschaftlichem Totalschaden und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr in Haßloch. Nach Angaben der Polizei wollte ein 42-jähriger Neustadter von der Moltkestraße in die Westrandstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Haßlochers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.