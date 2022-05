Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag gegen 12 Uhr auf der L 516 zwischen Deidesheim und Neustadt zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall.

Ein Richtung Neustadt fahrendes Auto bog kurz nach dem Bahnübergang nach links in einen Wirtschaftsweg ab, was auch ordnungsgemäß mit dem Blinker angezeigt worden war. Von den drei hinterherfahrenden Fahrzeugen bremsten die ersten beiden entsprechend ab. Die 32-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs fuhr wegen nicht ausreichenden Sicherheitsabstands auf das vor ihr abbremsende Fahrzeug auf, so dass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und klagte über Kopfschmerzen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.