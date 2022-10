Einen Schaden von rund 5000 Euro hat ein noch unbekannter Lkw-Fahrer nach Angaben der Polizei am Dienstag in Neustadt verursacht. Laut Polizei blieb der Sattelzug gegen 14 Uhr an der Kreuzung Talstraße/Mandelgasse/Ludwigstraße an der dortigen Ampelanlage hängen. Der unbekannte Fahrer sei danach weitergefahren, ohne sich um den an der Ampel entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.