Ein 33-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag an der Kreuzung Ludwigstraße/ Kohlplatz in Neustadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 12.55 Uhr mit seinem Auto vom Kohlplatz über die Ludwigstraße, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Es kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Autofahrer, der auf der Ludwigstraße stadtauswärts unterwegs war.

Beide Fahrzeuge abgeschleppt

Der 33-Jährige zog sich eine Kopfverletzung wegen nicht ausreichend gesicherter Ladung in seinem Fahrzeug zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Ludwigstraße war für rund 45 Minuten nur einseitig befahrbar.