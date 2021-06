Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagnachmittag in der Robert-Stolz-Straße ein Auto in einen geparkten Wagen gefahren. Laut einem Sprecher der Neustadter Polizei wurden die drei Insassen des fahrenden Autos durch den Aufprall verletzt. Sie seien „mittelschwer verletzt“ und daher vorsorglich vom Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den Hintergründen des Unfalls konnte der Polizeisprecher am Sonntagnachmittag auf Anfrage noch keine Angaben machen.