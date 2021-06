Die Polizei beziffert den Sachschaden, der am Sonntag gegen 13.35 Uhr bei einem Unfall in der Robert-Stolz-Straße entstanden ist, auf 16.000 Euro. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin war dabei ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto geprallt. Beim Aufprall wurden die Fahrerin sowie ihren beiden Kinder (sieben und fünf Jahre alt) leicht verletzt. Da Kinder in den Unfall verwickelt waren, kamen vorsorglich zwei Rettungshubschrauber zum Unfallort. Die Verletzten wurden per Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.