In der Neustadter Dammstraße waren am Freitag kurz vor 18 Uhr fünf Fahrradfahrer in Richtung Weinstraße unterwegs. In der Gruppe passierte dann laut Polizei ein Unfall, weil ein 61-Jähriger aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands auf den vor ihn fahrenden Radler auffuhr. Dabei stürzte der 61-Jährige und verletzte sich leicht an der rechten Schulter. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 0,41 Promille. Der gestürzte Radfahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.