Polizei und Rettungsdienst sind aktuell bei einem Unfall im Einsatz, der sich an der Kreuzung Landauer Straße und Bahnhofstraße in der Kernstadt am Freitagmorgen ereignet hat. Dabei sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Näheres soll noch bekanntgegeben werden. Bereits am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall Ecke Spitalbach-/Schlachthofstraße gekommen. Laut Polizei hatte eine 20-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße einen vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen, als sie in die Kreuzung einbog. Die junge Frau sowie ihre beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt, mit dem Schrecken kam ein 30-jährige Neustadter davon, der den anderen Pkw steuerte. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 25.000 Euro.