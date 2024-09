Die Neustadter Feuerwehr war am späten Freitagnachmittag gefordert, um die Folgen eines Verkehrsunfalls zu beseitigen. In der Landauer Straße war es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pritschenwagen gekommen. Danach trat aus einem Fahrzeug Kühlflüssigkeit aus. Die Feuerwehr streute den betroffenen Bereich mit Bindemittel ab. Nachdem das Fahrzeuge von einem Abschleppdienst abgeholt worden war, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn noch komplett. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Personen, die am Unfall beteiligt waren.