Ein E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Hambacher Eichstraße verletzt worden. Er hat sich später vom Unfallort entfernt, weshalb die Polizei nun nach dem Verletzten sucht und auch um Zeugenhinweise bittet. Der Unfall ist um 16.20 Uhr passiert, als eine 53 Jahre alte Autofahrerin beim Ausfahren aus ihrem Grundstück den E-Scooter übersah. Der Unbekannte war auf dem Gehweg in Richtung Dammstraße unterwegs. Der E-Scooter-Fahrer stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich. Die Autofahrerin kümmerte sich zunächst um den Verletzten. Doch dieser flüchtete in einem günstigen Moment vom Unfallort. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06321/8540.