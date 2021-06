Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am späten Freitagabend, als sie mit ihrem Wagen auf der Weinstraße von Neustadt in Richtung Hambach unterwegs war. Der Feuerwehr zufolge kollidierte sie am Ortseingang mit zwei rechts geparkten Autos. Danach drehte sie sich um 180 Grad und kam in Fahrtrichtung Neustadt zum Stehen. Als die Feuerwehr eintraf, war die 23-Jährige bereits ausgestiegen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sie hatte sich leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung ins Hetzelstift. Um die Unfallstelle zu reinigen, musste der Straßenabschnitt zwischen Grundwiesenweg und Dr.-Siebenpfeiffer-Straße gesperrt, der Verkehr innerorts umgeleitet werden. Laut Polizei hatte die Fahrerin keine Fahrerlaubnis, sie war ihr bereits nach einer Trunkenheitsfahrt eine Woche zuvor entzogen worden. Ein Atemalkoholtest ergab 3,21 Promille, es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.