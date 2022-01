Wegen eines Unfalls in der Haardter Straße waren am frühen Montagabend Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass nur ein Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge sei nichts Schlimmes passiert. Weitere Angaben konnte die Neustadter Polizei am Montag noch nicht zu dem Unfall machen.