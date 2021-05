Aufgrund eines Unfalls im Wolfsbergtunnel in Neustadt ist derzeit die Zugstrecke Richtung Kaiserslautern gesperrt. Ein Sprecher der Neustadter Feuerwehr sagte auf Anfrage, dass es direkt im Tunnel zu einem Unfall im Gleisbereich gekommen sei. Die Wehrleute leuchten den Tunnel aus. Außerdem bringen sie die Fahrgäste einer S-Bahn in Richtung Kaiserslautern, die sich zum Unfallzeitpunkt Tunnel befand, zum Nonnental. Dort können die Fahrgäste in Busse umsteigen und werden für ihre Weiterfahrt zum Bahnhof Lambrecht gebracht. Wie lange die Zugstrecke gesperrt bleibt, ist noch unklar. Zu Hintergründen des Unfalls, möglichen Verletzten und weiteren Zugausfällen konnte der Feuerwehrsprecher keine Angaben machen. Vor Ort ist auch die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei. Wir berichten weiter.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonders öffentlichem Interesse. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).