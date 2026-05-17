Ein Ausweichmanöver hat in Forst zu einem Unfall geführt: Nach Angaben der Polizei fuhr ein 31 Jahre alter Polo-Fahrer am Samstag gegen 16.05 Uhr in der Straße „Im Stift“ in Richtung Deidesheim und wollte an der Einmündung zur Felix-Christian-Traberger-Halle nach links abbiegen. Zuvor überholte ein hellgrauer bis blauer Ford Focus ein hinter dem Polo fahrende Yamaha-Motorrad, erkannte den Abbiegevorgang zu spät und bremste stark. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte der Ford zwischen Motorrad und Polo ein. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, wich nach links aus und überholte den Ford, dabei stieß er mit dem VW Polo zusammen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Motorrads und seine 29 Jahre alte Sozia wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Ford Focus flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden, Telefon 06324 933-0 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.