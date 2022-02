Einen sehr ungewöhnlichen Einsatz gab es für die Neustadter Feuerwehr: Sie musste am späten Freitagvormittag am Kohlplatz eine Person aus dem Aufzug befreien und sich zudem um einen abgetrennten Finger kümmern. Laut Feuerwehr-Mitteilung war das Unglück passiert, als eine Person in der Tiefgarage einer dortigen Wohnanlage in einen Aufzug stieg. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die Finger in die obere Führungsschiene der Aufzugstür. Der Fahrstuhl habe sich in Bewegung gesetzt und ein Fingerglied abgerissen. Zusammen mit dem Rettungsdienst holte die Feuerwehr die Person aus dem Aufzug. Die Einsatzkräfte konnten zudem durch Spreizen der Laufschiene das abgetrennte Fingerglied bergen und es dem Rettungsdienst übergeben. Die Sanitäter verpackten den Finger fachgerecht. Sie brachten das Unfallopfer nach der Erstversorgung samt Fingerglied in die BG-Klinik nach Oggersheim. Die Feuerwehr hat noch am Freitag den Aufzug stillgelegt. Dieser darf solange nicht mehr genutzt werden, bis die Ursache des Unfalls feststeht. Auch die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Während des rund zweistündigen Einsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam es am Kohlplatz zu Verkehrsbehinderungen.