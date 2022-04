Aufgrund der tiefstehenden Sonne hat laut Polizeibericht ein 34-jähriger Autofahrer an der Einmündung Bahnhofstraße/Haßlocher Straße/Steingasse in Meckenheim am Samstag gegen 18.40 Uhr einem 65-jährigen Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer fuhr von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße, als der Fahrradfahrer gleichzeitig von der Steingasse nach links in die Bahnhofstraße einbog. Bei dem Unfall erlitt der Fahrradfahrer laut Polizei mittelschwere Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.