Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Neustadter Talstraße verletzt worden. Der 33-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei in Höhe des Walter-Engelmann-Platzes hinter einem Auto her, dessen Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radler bemerkte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Er überschlug sich und erlitt mehrere Schürfwunden. Der Sachschaden bei Fahrzeug und Fahrrad war laut Polizei gering.