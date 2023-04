Zu schnell unterwegs war offensichtlich ein 18-Jähriger, welcher laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 39 in Höhe von Lindenberg mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam. Der Fahranfänger lenkte dabei sein Fahrzeug in eine Mauer am Straßenrand und kam nach dem Aufprall auf der Fahrbahn zum Stillstand. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 39 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. Der 18-Jährige blieb unverletzt, sieht jetzt aber einem Ordnungswidrigkeitsverfahren entgegen.