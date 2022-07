Ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand am Samstag auf der B 271 durch einen ungewollt aktivierten Blinker. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr in Richtung A65, an der Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim wollte er nach links abbiegen. An einem entgegenkommenden Wagen war laut Polizei der Blinker nach rechts gesetzt. Da der Fahrer jedoch nicht rechts abbog, sondern geradeaus weiterfuhr, kam es zur Kollision mit dem 49-Jährigen, der nach links abbog.