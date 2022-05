Zu diesem Einsatz in Deidesheim konnten die Feuerwehrleute zu Fuß gehen: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus an der Appengasse im Kurvenbereich in Richtung Niederkirchen kam es am Samstagvormittag gegen 8.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die gegenüberliegende Fahrbahn, streifte die Leitplanken und stand dann mit ihrem Auto quer auf der Straße. Die 15-köpfige Besatzung der Feuerwehr unter der Leitung von Wehrführer Marco Rischar sicherte die Unfallstelle sofort ab und kümmerte sich um die Autofahrerin, die anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Streckenabschnitt wurde nach über einer Stunde Vollsperrung wieder freigegeben. Die Unfallursache ist unbekannt.