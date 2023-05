Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr in einem Drive-in eines Schnellrestaurants einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte der 30-Jährige nicht so lange auf sein Essen warten, weshalb er rückwärts wegfahren wollte. Allerdings übersah er ein hinter ihm stehendes Auto. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 750 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,03 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.