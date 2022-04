Dass er einer Katze ausweichen wollte, ist einem 23-jährigen Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr zum Verhängnis geworden. Laut Polizei kam der Mann beim Ausweichen in der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 23-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Der junge Mann meinte, er habe am Vorabend ein Bier getrunken. Ein Test ergab aber fast 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer bei am Montag gegen 14 Uhr in der Goethestraße. Laut Polizei bemerkte der Rollerfahrer zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto bremste. Er erlitt eine Schürfwunde. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.