Zeugen meldeten der Neustadter Polizei am Mittwoch gegen 20.25 ein in Schlangenlinien fahrendes Auto im Bereich der Schillerstraße. Der Wagen fuhr der Polizei zufolge zunächst an ein Straßenschild an der Einmündung Stiftstraße/Schillerstraße und kam letztlich in der Schillerstraße von der Fahrbahn ab. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch fest. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.