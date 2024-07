Bei einer schweren Kollision auf der A 65 am Donnerstagabend kippte ein Transporter um. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Transporter fuhr hinter einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Haßloch. Ein Porsche-Fahrer war zur gleichen Zeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, ebenfalls in Richtung Haßloch. Nach Angaben der Polizei wechselte der Transporter in Höhe des Kilometers 106 vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei übersah der Fahrer den Porsche-Fahrer links von ihm und prallte gegen ihn. Danach kam es zu einer weiteren Kollision mit dem Sattelzug. Der Transporter kippte um und blieb quer über beide Fahrstreifen auf der Fahrbahn liegen. Alle Unfallbeteiligten trugen leichte Verletzungen davon und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle war zwischen 19.30 und etwa 3.30 Uhr in zwischen der Anschlussstelle Hochdorf-Assenheim und der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Haßloch vollgesperrt.